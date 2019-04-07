Монополісти на ринку: Airpods лідер серед бездоротових навушників у світі

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Монополісти на ринку: Airpods лідер серед бездоротових навушників у світі
Монополісти на ринку: Airpods лідер серед бездоротових навушників у світі / Колаж Техно 24

Команда Counterpoint Research опублікувала звіт, згідно з яким стало відомо, що в минулому кварталі в світі було реалізовано 12.5 мільйонів бездротових навушників, причому 24% продані в країнах Північної Америки.

Цікаво, що 7,5 мільйонів – це 60%, припадає на частку Apple та її AirPods. Про це повідомляє Counterpointresearch.

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За купертинівською гарнітурою у рейтингу популярних йде Jabra зі своїми Elite Active 65t, ну а третю позицію займає Samsung з навушниками Gear IconX.

Лідери на ринку бездротових навушників – Apple та Jabra
Лідери на ринку бездротових навушників – Apple та Jabra

Далі в списку – JLab JBuds Air TW, Bose SoundSport Free, QCY T1, JBL Free X, Huawei FreeBuds, Sony WF-SP700N і iQ Podz 05.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно 24
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