Монополісти на ринку: Airpods лідер серед бездоротових навушників у світі

Команда Counterpoint Research опублікувала звіт, згідно з яким стало відомо, що в минулому кварталі в світі було реалізовано 12.5 мільйонів бездротових навушників, причому 24% продані в країнах Північної Америки.

Цікаво, що 7,5 мільйонів – це 60%, припадає на частку Apple та її AirPods. Про це повідомляє Counterpointresearch.

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За купертинівською гарнітурою у рейтингу популярних йде Jabra зі своїми Elite Active 65t, ну а третю позицію займає Samsung з навушниками Gear IconX.



Лідери на ринку бездротових навушників – Apple та Jabra

Далі в списку – JLab JBuds Air TW, Bose SoundSport Free, QCY T1, JBL Free X, Huawei FreeBuds, Sony WF-SP700N і iQ Podz 05.

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