Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max

Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія представила три нових iPhone. Їхню вартість, як завжди, не можна назвати доступною, адже найбюджетніший із новинок iPhone 11 оцінений у 699 доларів.

При цьому топова версія iPhone 11 Pro Max на американському ринку коштує 1099 доларів. В Україні, за попередніми даними, за цю модель потрібно буде заплатити 45 990 гривень із обсягом 512 ГБ флеш-пам'яті.

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Техно 24 вирішив підрахувати, що можна купити замість одного смартфона.

Зокрема, за цю суму можна придбати професійну дзеркальну камеру Nikon D7500 AF-S DX. Її вартість становить 41 600 гривень.

Також замість смартфона можна відправитись у подорож до Парижу. Вартість перельоту на двох в обидві сторони обійдеться у 25 тисяч гривень, якщо скористатись послугами компанії МАУ.

Оригінальні варіанити замість iPhone 11 Pro Max

Ще один варіант, щоб оригінальніше витратити гроші, відкладені на новий iPhone – морський круїз США – Західні і Східні Кариби – Багамські острови. Він обійдеться у 1009 євро або 27 700 гривень.

Ще один оригінальний варіант — придбати собі дві корови. За одну в Україні потрібно викласти 25 тисяч гривень. То чому б і ні.

До речі, якщо ви давно хотіли вивчити англійську, то врахуйте, що за цю вартість ви можете вивчити англійську з нуля до рівня Advanced (якщо обрати школу у “Green Forest”, де за один рівень треба викласти 5500 гривень.

Також за ціну iPhone 11 Pro Max, який вже наступного року застраріє, ви можете цілих 9 років дивитися серіали на Netflix (7,99 доларів за місяць або 200 гривень).

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Замість смартфона можна зробити добру справу для якоїсь клініки і придбати апарат УЗД General Electric RT-2800. Його вартість оцінюють у 25 000 гривень.

Ну і наостанок зауважте, якщо ви ви отримуєте мінімальну зарплату, то вам потрібно буде відкладати практично рік — 11 місяців по 4 173 гривні, тобто усю зарплату.

При цьому мусимо додати, ціна нових iPhone не така вже й шокуюча. Стільки ж коштують сучасні флагманські смартфони популярних брендів. При цьому за смартфони із гнучким дисплеєм, який розробили Huawei та Samsung, потрібно заплатити вдвічі більше.

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