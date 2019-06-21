Mortal Kombat підкорила сцену America’s Got Talent: неймовірний виступ танцюристів

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Виступ Adem Show
Виступ Adem Show / Скріншот з відео

В останньому випуску 14 сезону американського шоу America’s Got Talent глядача особливо сподобався танцювальний колектив з Киргизії. Справа в тому, що вони вийшли на сцену в костюмах популярних персонажів із Mortal Kombat: Рейдана, Скорпіона, Саб-Зіро та Нуба-Сайбота.

Зауважимо, танцювальний колектив також помітив і "батько" легендарного файтинга та похвалив їх у своєму Twitter.

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Танцювальна група Adem Show настільки вразила глядачів, що весь зал, включаючи суддів, аплодував їй стоячи.

Виступ Adem Show – дивіться відео

Не залишився осторонь і творець франшизи Mortal Kombat Ед Бун, який запостив виступ на своїй сторінці в Twitter.

Що відомо про America's Got Talent? Це телепроект на каналі NBC, в якому виступають талановиті люди в боротьбі за головний приз в розмірі 1 000 000 доларів. Перша серія шоу вийшла в 2006 році, а сама телепередача триває і донині.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно Новини США
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