Mortal Kombat підкорила сцену America’s Got Talent: неймовірний виступ танцюристів

В останньому випуску 14 сезону американського шоу America’s Got Talent глядача особливо сподобався танцювальний колектив з Киргизії. Справа в тому, що вони вийшли на сцену в костюмах популярних персонажів із Mortal Kombat: Рейдана, Скорпіона, Саб-Зіро та Нуба-Сайбота.

Зауважимо, танцювальний колектив також помітив і "батько" легендарного файтинга та похвалив їх у своєму Twitter.

Читайте також: Valve відзначила 20-річчя легендарної гри Counter-Strike

Танцювальна група Adem Show настільки вразила глядачів, що весь зал, включаючи суддів, аплодував їй стоячи.

Виступ Adem Show – дивіться відео

Не залишився осторонь і творець франшизи Mortal Kombat Ед Бун, який запостив виступ на своїй сторінці в Twitter.

Ridiculously talented dancers in Mortal Kombat Kostumes on America’s Got Talent! #AGT

Thanks for posting @terrycrews pic.twitter.com/VkVFkPVQ2W — Ed Boon (@noobde) 19 червня 2019 р.

Що відомо про America's Got Talent? Це телепроект на каналі NBC, в якому виступають талановиті люди в боротьбі за головний приз в розмірі 1 000 000 доларів. Перша серія шоу вийшла в 2006 році, а сама телепередача триває і донині.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно