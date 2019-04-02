Moto G8 із потрійною камерою показали на фото та відео

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував якісні фото та відео ще неанонсованого смартфона Motorola P40 Power, який раніше був відомий під назвою Moto G8. Окрім основної потрійної камери, новинка отримає потужний процесор Snapdragon та позбудеться "моноброви".

Дисплей, камери та дизайн. Як повідомляє Gizchina, згідно з даними джерела, Moto G8 отримає 6,2-дюймовий IPS-дисплей з тонкими рамками і отвором в матриці для селфі-модуля.

Читайте також: Скільки українців не уявляють свого життя без смартфонів: цікаве дослідження

Основна потрійна камера пристрою, буде складатися з трьох 12-мегапіксельних сенсорів, включаючи телеоб'єктив. А по центру задньої кришки розміститься сканер відбитків пальців.



Moto G8 отримає тонкі рамки навколо дисплея

Кнопки включення і гучності знаходяться на правій грані корпусу Motorola P40 Power, лоток для SIM-карт – на лівій. На нижньому торці чітко видно порт USB Type-С, решітка динаміка і отвір для мікрофона. 3,5-міліметровий аудіороз'єм розміщений на верхньому торці апарату.



Moto G8 працюватиме на процесорі Snapdragon 675

Основні характеристики. За наявною інформацією, "серцем" Moto G8 стане 8-ядерний мобільний процесор Snapdragon 675 з графічним прискорювачем Adreno 612. Об'єм оперативної пам'яті ґаджета складе 6 ГБ, вбудованого накопичувача – 64 або 128 ГБ в залежності від конфігурації.



Дата презентації Moto G8 невідома

Чутки щодо назви. Незабаром після публікації OnLeaks повідомив, що апарат дебютує під назвою Motorola P40 Power або Motorola P40 Note, а не Moto G8, як передбачалося раніше. Представники компанії витік не прокоментували.

Огляд Moto G8 – дивіться відео

Дата презентації та ціна. Дата анонса і передбачувана ціна смартфона на старті продажів наразі невідомі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно