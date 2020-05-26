Motorola Razr 2: з’явились деталі про нове покоління гнучкого смартфона-жабки

Схоже, ідея відтворити класичний дизайн смартфона-жабки у сучасному форм-факторі була дуже успішною. Мова йде про модель Motorola Razr. Зараз компанія працює над новою версію смартфона Motorola Razr 2.

Як передає Gsmarena, Motorola Razr виявилась істотно дорожчим пристроєм, порівняно з конкурентами. до прикладу, гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip в Україні можна купити за 41 999 гривень. При цьому Motorola Razr у нас коштує на 9 тисяч дорожче, тобто 49 999 гривень.

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При цьому багато експертів зауважували, що технічними характеристиками Motorola Razr не перевершує конкурентів. Він отримав процесор середнього класу Qualcomm Snapdragon 710, невелику батареяю, ємністю 2510 мАг та одинарну камеру, роздільною здатністю 16 Мп.

Що відомо про Motorola Razr 2

Саме тому виробник почав роботу над новою версією гнучкого Motorola Razr 2, в якій планують усунути ці слабкі місця.

Зокрема, нова модель буде оснащена процесором Snapdragon 765 та матиме підтримку мережі 5G. Ємність батареї теж розширять до 2845 мАг. Збільшить виробник і обсяг пам’яті: до 8 ГБ оперативної та до 256 ГБ.

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Покращення торкнуться і камери. Основна камера матиме модуль Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп. А роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. З коробки пристрій буде працювати під управлінням операційної системи Android 10.

Коли новинка може вийти на ринок поки інформації немає.