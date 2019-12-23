Смартфон Motorola moto g8 plus надійшов у продаж в Україні: ціна

В Україні офіційно стартував продаж нового смартфона Motorola moto g8 plus. Він отримав хорошу камеру та тривалий час автономної роботи.

Про це розповіли у пресслужбі Алло, саме в цьому інтернет-магазині можна замовити новинку.

Цікаво: Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24

Чим цікава модель

Камери

Moto g8 plus отримала 48-мегапіксельний сенсор з лазерним автофокусом, що забезпечує чіткі фото і відео навіть при слабкому освітленні. Також камера має режим "Нічна зйомка", що дає змогу зробити приголомшливі фото в нічний час. Також новинка має надширококутний екшн-модуль (кут огляду 117 градусів).

Камера працює не базі штучного інтелекту, до прикладу, груповий знімок можна зробити з системою розпізнавання посмішки, професійні портрети виходять без студійного світла. Також новинка має 12 "живих" фільтрів для створення настрою. Фронтальна камера має роздільну здатність 25 Мп, робить вдалі знімки і вдень, і вночі.

Motorola moto g8 plus вже можна купити в Україні

Дисплей

Motorola moto g8 plus отримав безрамковий екран зі співвідношенням сторін 19:9 і діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю FHD +.

Динамік

Смартфон підтримує Dolby стереозвук, який дарує абсолютно нові відчуття від сприйняття контенту.

Читайте також: Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року

Продуктивність

Moto g8 plus працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 665 з 4 ГБ оперативної пам'яті.

Автономність

Акумулятор новинки має ємність 4000 мАг та забезпечує 40 годин автономної роботи.

Ціна

Рекомендована роздрібна ціна Motorola moto g8 plus – 5999 гривень. Якщо замовити новинку до 31 грудня 2019 року, то на нього діятиме спеціальна ціна – 4999 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно