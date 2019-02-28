Motorola підтвердила розробку гнучкого смартфона "жабки"

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Motorola RAZR V3
Motorola RAZR V3 / Фото з вільних джерел

Представники компанії Motorola вже неодноразово натякали на повернення культового телефона RAZR V3. Проте новинка вийде на ринок у вигляді смартфона із гнучким дисплеєм. Тепер ця інформація вийшла із стадії чуток і Motorola офіційно підтвердила розробку смартфона.

Віце-президент з глобальних продуктів Ден Дері в ході інтерв'ю з Engadget поділився подробицями майбутньої новинки.

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"Ми почали працювати над складними пристроями давним-давно. У нас було багато готових варіантів", – зауважив представник Motorola.


Патенти гнучкого смартфона Motorola

Особливості новинки від Motorola. Ден Дері також відзначив, що використання одного дисплея в Huawei Mate X є найправильнішим рішенням, але через крихкість такого екрану Motorola вирішила відмовитися від цієї ідеї і піти іншим шляхом.

Ми тестували POLED-пристрій з пластиковою плівкою зверху. Коли ви торкаєтеся такого дисплея нігтями, на ньому з'являються подряпини. У екрана спочатку короткий життєвий цикл; він починає вмирати в той день, коли ви його розпаковуєте. Але це красиво. У перший день це красиво,
– підкреслив віце-президент Motorola.

Він також натякнув, що Motorola не збирається виставляти дисплей назовні. Все це в черговий раз натякає на те, що складний пристрій компанії буде нагадувати "жабку" RAZR V3, як це неодноразово описувалося в патентах.

Відеоогляд Motorola RAZR V3 (2004 рік) – дивіться відео

Дері розповів, що вони досліджують можливість випуску пристрою з двома шарнірами і одним екраном, який складається вдвічі, залишаючи в режимі телефону тільки одну третину. Кілька китайських виробників також активно вивчають цю концепцію. Але віце-президент запевнив, що через технічні обмеження не варто очікувати такого рішення в їх першому складному ґаджеті.

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Дата анонсу. Під час бесіди Ден Дері підтвердив майбутній реліз, але ніяких конкретних дат не назвав. Він лише сказав, що компанія не збирається випускати пристрій пізніше, ніж всі інші на ринку. Зазвичай нові продукти Motorola представляють влітку на спеціальному заході, так що і анонс складного смартфона варто чекати там же.

Відзначимо, саме тоді повинні з'явитися у продажу Samsung Galaxy Fold і Huawei Mate X.

 

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Motorola
Джерело: 24 Канал
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