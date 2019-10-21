Motorola представила новий 75-дюймовий телевізор

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Motorola 4K Smart Android TV
Motorola 4K Smart Android TV / flipkart.com

Компанія Motorola випустила новий фірмовий телевізор 4K Smart Android TV з діагоналлю 75 дюймів. Це найбільший телевізор у модельному ряді виробника.

Як передає gagadget, Motorola 4K Smart Android TV отримав IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів та яскравістю 450 ніт. Він отримав підтримку Dolby Vision + HDR 10 з кутом огляду 178 градусів.

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Характеристики. Телевізор оснащений 4-ядерним процесором у парі з 2.25 ГБ вбудованої пам’яті та графікою Mali 450. Флеш-пам'яті тут передбачено 16 ГБ.

Motorola 4K Smart Android TV

Модель доступна на індійському ринку

Модель працює під управлінням операційної системи Android TV (Android Pie). У комплекті з телевізором йде бездротовий геймпад, пульт і 30-Вт динаміки.

Ціна. На індійському ринку Motorola 75 4K Smart Android TV оцінений у 1690 доларів (42 250 гривень). Чи надійте телевізор у продаж на інших ринках – поки інформації немає.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Побутова техніка Motorola
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