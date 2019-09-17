Motorola випустила лінійку з 6 телевізорів: ціни та характеристики

Компанія Motorola організувала в Індії спеціальний захід, в рамках якого офіційно представила телевізори власного виробництва. До лінійки увійшли 6 моделей.

Як пише Gizmochina, лінійка Motorola TV складається з шести моделей телевізорів, продажами яких буде займатися місцевий рітейлер Flipkart.

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Характеристики. Всі пристрої підтримують технологію обробки відео MEMC, Dolby Vision, HDR 10. Також вони працюють на 4-ядерному процесорі з тактовою частотою 2.25 ГГц та 3-ядерному графічному процесорі Mali 450. Новинки оснащені 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Молодші моделі оснащені акустичною системою потужністю 20 Вт, старші – 30 Вт. Всі пристрої працюють на базі Android 9 Pie з підтримкою Play Store і Google Assistant.

Ціни

32-дюймова модель оцінена у 196 доларів (4900 гривень); 43-дюймова модель з роздільною здатністю full HD за ціною 350 доларів (8500 гривень); 43-дюймова модель з роздільною здатністю UHD коштує 420 доларів (10 500 гривень); 50-дюймова модель з роздільною здатністю UHD оцінена у 476 доларів (11 900 гривень); 55-дюймова модель із роздільною здатністю UHD коштує 560 доларів (14 тисяч гривень); Модель з діагоналлю 65 дюймів та роздільною здатністю UHD оцінена у 910 доларів (22 700 гривень).

Продажі новинок стартують починаючи з 29 вересня.

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