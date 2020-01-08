"Моя церква": ПЦУ запустить власний мобільний додаток

Православна церква України планує запустити власний мобільний додаток "Моя церква". Згідно з задумкою, він повинен містити усю потрібну парафіянам інформацію про церкву.

Про це в коментарі "Громадське радіо" заявив речник Київської митрополії ПЦУ архієпископ Євстратій.

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Він зазначив, що додаток можна буде встановити на пристроях, які працюють на операційних системах IOS і Android.

Це додаток "Моя церква", де можна буде знайти потрібну інформацію. Наприклад, щодо календаря, чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації,

– заявив клірик.

До слова, Міністерство цифрової трансформації України нарешті запустило комплексну послугу "єМалятко". Вона значно спрощує життя батькам новонароджених дітей.

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