Mozilla розробляє віртуального помічника програміста, що прогнозує баги

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Нейромережа допомагатиме програмістам
Нейромережа допомагатиме програмістам / businessdirectoriesonline.net

Відомий виробник ігор Ubisoft, а також компанія Mozilla працюють над створенням нейромережі, яка б допомагала програмістам у роботі. Цей проект отримав назву Clever-Commit.

Як пише hightech.plus, Штучний Інтелект вчився на кодах із помилками. Тож під час роботи над новим кодом ШІ буде прогнозувати потенційні баги та попереджати про них програміста.

Яка з цього користь. Як пояснили у Ubisoft, Clever-Commit допоможе економити час та роботу програміста.

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"Clever-Commit відстежує 6 помилок з 10, скорочує час роботи щодо пошуку багів на 20%, а також економить гроші – своєчасне виправлення помилок на етапі розробки буде коштувати дешевше, ніж після релізу. Також це врятує репутацію компанії", – пояснили розробники ігор.

У Mozilla наголосили, що нова розробка дасть змогу виробникам приділяти більше часу впровадження нових функцій і створення нового коду, а не чистити старий.

Clever-Commit буде економити час і гроші

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Теги: Техно IT-бізнес Штучний інтелект Mozilla
Джерело: 24 Канал
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