Mozilla запустила новий сервіс Firefox Send: для чого він призначений

Компанія Mozilla оголосила про запуск на Android нового сервісу для обміну файлами. Головна особливість Firefox Send – наскрізне шифрування, яке забезпечує безпечний обмін даними.

Як повідомляє Android Pure, також програма надає низку інших корисних функцій, що дозволяють запобігти витоку інформації.

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Основні функції додатку. Firefox Send використовує алгоритм блокового 128-бітного шифрування AES-GCM. Після завантаження файлів відправник може вибрати кількість можливих завантажень і термін дії посилання, по якому контент буде доступний.

Також можна захистити доступ до вмісту за допомогою пароля. Для додаткової зручності підтримується одночасна передача відразу декількох файлів.



Firefox Send призначений для безпечного обміну файлами

Після завантаження та шифрування даних користувач отримує посилання з обмеженим терміном дії (за замовчуванням це 24 години), яке можна відправити одержувачам будь-яким зручним способом: через месенджер, SMS, електронну пошту і тому подібне.

Особливості додатку. Важливо відзначити, що одержувачу навіть не потрібна програма Firefox Send, щоб завантажити відправлений файл: дані завантажуються на сервери компанії, і тому обмінюватися ними можна між будь-якими платформами і операційними системами, у яких є доступ до браузера.

Як працює сервіс Firefox Send – дивіться відео

Відправляти контент по Firefox Send можна не тільки з мобільного додатку для Android, але і за допомогою браузера через спеціальний сайт.

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