Мозок космонавтів наповнюється рідиною поза межами Землі

Згідно з нещодавнім дослідженням неврологів, мізки космонавтів збільшуються через те, що в них переходить більше рідини з організму в умовах нульової гравітації.

Довгі космічні польоти викликають розширення мозку в космонавтів через рідини, яка потрапляє в їхні голови за відсутності гравітації, пише Futurism.

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Група європейських неврологів провела дослідження, згідно з яким шлуночки головного мозку 11-ти космонавтів, які повернулися на Землю, були збільшені на 11%. Навіть після 7 місяців з моменту їх повернення з космосу, порожнини головного мозку були на 6% більше від їх нормального розміру.

Вчені припускають, що збільшення мізків космонавтів через надмірну кількість рідини, яка потрапляє туди під час польотів в невагомості, могло привести до погіршення зору.

Нам потрібно по-справжньому перевірити мозок, перевірити зорову систему, перевірити когнітивні функції, тому що ми не знаємо, який вплив це справляє, і перевірити людей, які провели різні періоди в космосі, щоб дізнатися, чи продовжує цей ефект розвиватися,

– розповіла нейробіолог Університету Антверпена Анжеліка Ван Омберген.

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