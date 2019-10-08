MSI Alpha 15: представили перший в світі ноутбук з 7-нанометровою відеокартою

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MSI Alpha 15: фото, характеристики, ціна
MSI Alpha 15: фото, характеристики, ціна / 9to5toys

Невдовзі після анонсу 7-нанометрових відеокарт AMD Radeon RX 5500 компанія MSI представила перший в світі ноутбук на базі мобільної версії нового графічного адаптера. Новинка отримала назву Alpha 15 та забезпечить геймерам "тризначну частоту кадрів і покращену графіку з роздільною здатністю 1080p".

Дисплей. Ноутбук MSI Alpha 15 оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою технології AMD FreeSync, повідомляє 9to5toys.

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Технічні характеристики. Новинка поставляється в різних версіях на базі процесорів AMD (Ryzen 7 3750H в максимальній конфігурації) і оснащується 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті. Модель також отримала RGB-підсвічування клавіатури і акустику Dynaudio з підтримкою звуку з високою роздільною здатністю.

MSI Alpha 15
 MSI Alpha 15 першим отримав відеокарту AMD Radeon RX 5500

За відвід тепла від продуктивного CPU відповідає фірмова система охолодження Cooler Boost 5 з сімома тепловими трубками, а за графічні можливості лептопа – відеокарта Radeon RX 5500M з 4 ГБ відеопам'яті.

Інші особливості. Залежно від модифікації, ноутбук комплектується М.2 SSD-накопичувачем з інтерфейсом PCI-Express або SATA, додатково передбачено 2,5-дюймовий слот для жорсткого диска.

Презентація ноутбука MSI Alpha 15 – дивіться відео

Дата старту продажів та ціна. У продаж новинка надійде в кінці жовтня за ціною від 999 доларів (близько 24 900 гривень за нинішнім курсом валют) за мінімальну конфігурацію з 8 ГБ оперативної пам'яті.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук MSI Ціни AMD
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