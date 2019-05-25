MSI GT76 Titan: головні особливості ігрового "монстра"

Напередодні виставки Computex 2019 компанія MSI анонсувала новий ігровий лептоп лінійки Titan. Ключовою особливістю геймерського ноутбука стала його "начинка": новинка отримала найновіший процесор Intel із просунутим охолодженням.

Процесор. Як повідомляє Engadget, за заявою компанії, "серцем" MSI GT76 Titan став десктопний 8-ядерний процесор Intel Core i9 з розблокованим множником і можливістю розгону до 5,0 ГГц. Модель CPU не розкривається, імовірно, йдеться про Core i9-9900K.

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Відеокарта. За графічні можливості новинки відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.



MSI GT76 Titan отримав потужний процесор та відеокарту

Система охолодження. Відведення тепла від продуктивної начинки здійснюється за допомогою фірмової системи охолодження з 11 теплових трубок і 4 вентиляторів. Для розсіювання гарячого повітря на корпусі передбачені масивні вентиляційні решітки.



Система охолодження в ігровому ноутбуці MSI GT76 Titan

Особливості дизайну та роз'єми. Ноутбук оснащений клавіатурою і корпусними елементами з настроюваним RGB-підсвічуванням, список інтерфейсних роз'ємів новинки включає порти USB Type-C і USB Type-A, HDMI, mini-DisplayPort і роз'єм для карт пам'яті.



Дата виходу та ціна MSI GT76 Titan наразі невідома

Дата виходу та ціна. Конфігурації пам'яті, а також тип і дозвіл дисплея геймерской моделі не повідомляються. Детальні специфікації, дата надходження в продаж і ціна MSI GT76 Titan будуть оголошені пізніше.

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