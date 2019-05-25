MSI GT76 Titan: головні особливості ігрового "монстра"

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MSI GT76 Titan: фото, характеристики, дата виходу
MSI GT76 Titan: фото, характеристики, дата виходу / Фото з вільних джерел

Напередодні виставки Computex 2019 компанія MSI анонсувала новий ігровий лептоп лінійки Titan. Ключовою особливістю геймерського ноутбука стала його "начинка": новинка отримала найновіший процесор Intel із просунутим охолодженням.

Процесор. Як повідомляє Engadget, за заявою компанії, "серцем" MSI GT76 Titan став десктопний 8-ядерний процесор Intel Core i9 з розблокованим множником і можливістю розгону до 5,0 ГГц. Модель CPU не розкривається, імовірно, йдеться про Core i9-9900K.

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Відеокарта. За графічні можливості новинки відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.

MSI GT76 Titan
MSI GT76 Titan отримав потужний процесор та відеокарту

Система охолодження. Відведення тепла від продуктивної начинки здійснюється за допомогою фірмової системи охолодження з 11 теплових трубок і 4 вентиляторів. Для розсіювання гарячого повітря на корпусі передбачені масивні вентиляційні решітки.

MSI GT76 Titan
Система охолодження в ігровому ноутбуці MSI GT76 Titan

Особливості дизайну та роз'єми. Ноутбук оснащений клавіатурою і корпусними елементами з настроюваним RGB-підсвічуванням, список інтерфейсних роз'ємів новинки включає порти USB Type-C і USB Type-A, HDMI, mini-DisplayPort і роз'єм для карт пам'яті.

MSI GT76 Titan
Дата виходу та ціна MSI GT76 Titan наразі невідома

Дата виходу та ціна. Конфігурації пам'яті, а також тип і дозвіл дисплея геймерской моделі не повідомляються. Детальні специфікації, дата надходження в продаж і ціна MSI GT76 Titan будуть оголошені пізніше.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Ґаджети ноутбук MSI
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