MSI планує випустити кілька моделей неанонсованої відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

В базі даних Євразійської економічної комісії виявили згадки кількох моделей відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti від компанії MSI. Зазначимо, цю відеокарту "зелений" чіпмейкер поки офіційно не представив, а її анонс запланували на наступний місяць.

Це вже не перша згадка відеокарт GeForce GTX 1660 Ti в базі ЄЕК за останній час. Не так давно там були виявлені моделі компанії Palit, повідомляє 3DNews.

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Реєстрація продуктів в базі ЄЕК вказує на те, що виробники готуються незабаром випустити свої новинки на ринки країн, що входять в Євразійський економічний союз (ЄАЕС). Звичайно, продукти будуть представлені й в інших країнах.

Коли представлять відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti? Відзначимо, що згідно з чутками, GeForce GTX 1660 Ti разом з молодшою ​​GeForce GTX 1660 будуть представлені вже в середині наступного місяця. Проте відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti вже продемонстрували на закритому заході в Китаї.

Особливості нового графічного адаптера. Ці чіпи побудовані на графічних процесорах Turing, але при цьому не зможу запропонувати обробку трасування променів в реальному часі, а також роботу з іноземними інвестиціями за допомогою тензорних ядер.



MSI готує до випуску відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Ціна нових відеокарт. Новинки будуть увійдуть до середнього цінового сегменту. Рекомендована вартість GeForce GTX 1660 Ti складе 279 доларів (близько 7 800 гривень).

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Які відеокарти випустить MSI? Компанія MSI зареєструвала лише чотири моделі GeForce GTX 1660 Ti, але в підсумку їх явно має бути більше. Швидше за все, новинки будуть досить сильно схожі на аналогічні моделі GeForce RTX 2060. На даний момент відомо про наступні відеокарти:

MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING Z 6G;

MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR 6G OC;

MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC;

MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G.

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