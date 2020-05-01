MSI представила нові материнські плати для процесорів Intel Core 10-го покоління

Компанія MSI представила серію материнських плат на базі чіпсета Intel 400, розрахованих на встановлення процесорів Intel Core 10-го покоління. Плати відрізняються поліпшеною системою охолодження і підтримкою встановлення продуктивних комплектуючих за допомогою новітніх слотів.

Вся лінійка нових материнських плат MSI представлена ​​чотирма серіями: MEG, MPG, MAG і PRO, повідомляє MSI.

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Особливості нових плат

Кожна модель адаптована для конкретних завдань і здатна забезпечити максимальну продуктивність при роботі за рахунок ефективної системи охолодження, в тому числі для твердотільних накопичувачів, що встановлюються в слоти M.2. Замість традиційних шести нова плата складається з десяти шарів для поліпшеного теплообміну і стабільної роботи високошвидкісних інтерфейсів.

Мережеві інтерфейси представлені провідними і бездротовими контролерами новітніх стандартів 2.5G Ethernet і Wi-Fi 6, відповідно. У всіх MSI 400-ї серії реалізована повнокольорова підсвітка з функцією швидкого ввімкнення/вимкнення. Для зручності монтажу вони забезпечені встановленою інтерфейсною панеллю і оптимізовані під системи охолодження MSI.

Серія MEG

Система охолодження материнських плат серії MEG включає в себе чіпсетний радіатор Frozr з вентилятором на довговічних подвійних шарикопідшипниках. Для зменшення шуму вентилятор може зупинятися при низькій температурі. Також у кожної моделі є вентиляційні отвори в панелі інтерфейсних роз'ємів. З метою ще більш ефективного відводу тепла на MEG Z490 GODLIKE реалізовані додаткові інженерні рішення, такі як теплова трубка, яка забезпечує стабільність під високими навантаженнями і в режимі розгону.

На платі MEG Z490 GODLIKE є три слоти M.2, і всі вони забезпечені двосторонніми радіаторами M.2 Shield Frozr, що запобігають перегріву від встановлених в них твердотільних накопичувачів. Система живлення моделей MEG представлена ​​16 силовими модулями, розрахованими на струм величиною до 90 А, і 16 дроселями Titanium Choke III.

Серед ексклюзивних функцій MEG Z490 GODLIKE можна відзначити кольоровий OLED-дисплей, інтерфейси 10G Ethernet і Thunderbolt 3, а також адаптер M.2 XPANDER-Z GEN 4 S, який служить для установки твердотільних накопичувачів і забезпечує їх охолодження.



Плата серії MEG

Серія MPG

Материнські плати серії MPG пропонують високу продуктивність у поєднанні з унікальним дизайном, доповненим барвистою підсвіткою. У всіх моделях реалізована вбудована світлодіодна ілюмінація Mystic Light, здатна відображати 16,8 мільйона різних кольорів і 29 динамічних візуальних ефектів, які легко вибираються через ексклюзивне додаток Dragon Center.

За стабільне енергопостачання відповідає високоякісна система живлення Duet Rail. У моделі MPG Z490 GAMING CARBON WIFI є великий чіпсетний радіатор і теплова трубка, у MPG Z490 GAMING EDGE WIFI і MPG Z490M GAMING EDGE WIFI – алюмінієвий кожух, а у MPG Z490 GAMING PLUS – радіатор збільшеного розміру. Кожна з нових плат обладнана ефективними засобами охолодження, щоб гарантувати стабільну роботу комп'ютера.

На моделях MPG Z490 GAMING CARBON WIFI і MPG Z490 GAMING EDGE WIFI також є передовою інтерфейс USB з пропускною спроможністю до 20 Гбіт/с, реалізований на базі контролера ASMedia 3241 через роз'єм USB-C.



Плата серії MPG

Серія MAG

Оформлення в стилі "мілітарі" відображає геймерський характер серії. Для ефективного охолодження у моделі MAG Z490 TOMAHAWK є алюмінієвий кожух, а у MAG B460 TOMAHAWK – радіатор збільшеного розміру. Кожен слот M.2 забезпечений радіатором M.2 Shield Frozr. Цифрова система живлення Duet Rail за схемою 12+1+1 гарантує стабільне електропостачання.

У плати MAG Z490 TOMAHAWK є відразу два високоефективні контролери провідної мережі, є підтримка 2.5G Ethernet і Gigabit Ethernet. Також слід зазначити, що компанія MSI пропонує повноцінну лінійку плат MAG на базі чіпсета B460, яка включає в себе моделі Tomahawk, Mortar і Bazooka. Всі вони оснащені системою харчування Duet Rail і призначені для ігрових комп'ютерів початкового рівня.



Плата серії MAG

Серія PRO

Пристрої професійної серії PRO допомагають працювати ще ефективніше. Материнська плата Z490-A PRO відрізняється бездоганною стабільністю і широкою функціональністю. Гарне охолодження (великий радіатор системи живлення, M.2 Shield Frozr) поєднується в ній з оптимізованим електроживленням (12-фазна система Duet Rail). Для підключення до дротової мережі присутній контролер 2.5G Ethernet.



Плата серії Pro

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