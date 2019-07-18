Центр аерокосмічної освіти молоді у Дніпрі: тут вас чекає "Сатана"

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Музей космонавтики в Україні – музей космосу в Дніпрі
Центр аерокосмічної освіти молоді: візитка

Місто Дніпро – космічна столиця України. Тут розташовані всесвітньо відомі підприємства аерокосмічної галузі. А також сучасний освітній центр, де можна побачити унікальні експонати – справжні ракети і супутники. Якщо ви подорожуєте до Дніпра – обов'язково відвідайте цей заклад!

Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. О. М. Макарова (НЦАОМУ)
Місто Дніпро, проспект Гагаріна, 26
Телефон: +38 (056) 713-57-56
Сайт центру, Facebook

Національний центр аерокосмічної освіти молоді – це науково-освітній заклад і музейний комплекс аерокосмічної тематики. Заснований 12 вересня 1996 року, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми. 11 вересня 2006 року центру присвоєно ім'я Олександра Макарова (1906-1999) – доктора технічних наук, ракетобудівника, який понад 25 років був керівником Державного підприємства "Південний машинобудівний завод" (Дніпро), де розробляли і створювали космічну і ракетну техніку.

Музей НЦАОМУ: супутники і орбітальні станції

Центр займається пропагандою досягнень вітчизняної космонавтики, розвиває у дітей і молоді інтерес до науки, техніки і дослідницької діяльності. Музей НЦАОМУ унікальний – тут виставлені реальні екземпляри ракетно-космічної техніки, а не лише їхні макети.

Музей НЦАОМУ  відкритий майданчик: бойові ракети

Серед експонатів, зокрема: міжконтинентальні ракети (в тому числі, легендарна "Сатана" Р-36М), боєголовки стратегічних ракет, зенітний ракетний комплекс СЗО С-200, манекен ракети Фау-2 (та сама гітлерівська "Зброя відплати"), космічні супутники та їхні елементи. 

Музей НЦАОМУ: головні частини ракет

У музеї також представлені зроблені українськими супутниками зображення Землі в різних діапазонах спектру (оптичному, мікрохвильовому, інфрачервоному).

Національний аерокосмічний освітній центр у Дніпрі
Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. О. М. Макарова

Щороку центр відвідують близько 25 000 чоловік. Також тут регулярно відбуваються всеукраїнські та міжнародні наукові конференції і семінари.

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Теги: Новини України Техно Новини Техно Новини Дніпра Статті Космос
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