Центр аерокосмічної освіти молоді у Дніпрі: тут вас чекає "Сатана"

Місто Дніпро – космічна столиця України. Тут розташовані всесвітньо відомі підприємства аерокосмічної галузі. А також сучасний освітній центр, де можна побачити унікальні експонати – справжні ракети і супутники. Якщо ви подорожуєте до Дніпра – обов'язково відвідайте цей заклад!

Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. О. М. Макарова (НЦАОМУ)

Місто Дніпро, проспект Гагаріна, 26

Телефон: +38 (056) 713-57-56

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Національний центр аерокосмічної освіти молоді – це науково-освітній заклад і музейний комплекс аерокосмічної тематики. Заснований 12 вересня 1996 року, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми. 11 вересня 2006 року центру присвоєно ім'я Олександра Макарова (1906-1999) – доктора технічних наук, ракетобудівника, який понад 25 років був керівником Державного підприємства "Південний машинобудівний завод" (Дніпро), де розробляли і створювали космічну і ракетну техніку.

Музей НЦАОМУ: супутники і орбітальні станції

Центр займається пропагандою досягнень вітчизняної космонавтики, розвиває у дітей і молоді інтерес до науки, техніки і дослідницької діяльності. Музей НЦАОМУ унікальний – тут виставлені реальні екземпляри ракетно-космічної техніки, а не лише їхні макети.

Музей НЦАОМУ – відкритий майданчик: бойові ракети

Серед експонатів, зокрема: міжконтинентальні ракети (в тому числі, легендарна "Сатана" Р-36М), боєголовки стратегічних ракет, зенітний ракетний комплекс СЗО С-200, манекен ракети Фау-2 (та сама гітлерівська "Зброя відплати"), космічні супутники та їхні елементи.

Музей НЦАОМУ: головні частини ракет

У музеї також представлені зроблені українськими супутниками зображення Землі в різних діапазонах спектру (оптичному, мікрохвильовому, інфрачервоному).



Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. О. М. Макарова

Щороку центр відвідують близько 25 000 чоловік. Також тут регулярно відбуваються всеукраїнські та міжнародні наукові конференції і семінари.

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