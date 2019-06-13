Музей майбутнього вже сьогодні: чим здивує футуристична споруда в Дубаї

76 Читать новость на русском
Музей майбутнього добудовують в Дубаї
Музей майбутнього добудовують в Дубаї / killadesign.net

Вже у 2020 році в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриють непересічний Музей майбутнього, який має стати найбільшим у світі інновацій.

Вражатиме відвідувачів не лише наповнення музею, але і його форма, пише CNN.

Дивіться також: Хмарочос з відбитку пальця: чим вразить чергова неймовірна споруда в Дубаї

Зовні будівля нагадуватиме гігантське око. Вона спроектована з нержавіючої сталі таким чином, щоб у пересічної людини складалось враження, що виконана без жодного "шва".

 

 

Над інтер'єром працює команда архітекторів з бюро Killa Design.

У процесі будівництва використовують лише екологічні матеріали та органічні методи склеювання.

Музей матиме унікальну систему фасадів – вікна, ізоляція та гідроізоляція об'єднані в єдину систему – дотепер такого не мала жодна будівля світу.

Експозиції музею будуть присвячені технологіям, завдяки яким людство рухається вперед. Тут можна буде стати учасником виставок про космос, екологію, штучний інтелект тощо.

 

 

Ще до відкриття дизайн інтер'єру та екстер'єру відзначають нагородами за інноваційні рішення.

Музей майбутнього Дубай ОАЕ
Візуалізації Музею майбутнього, який відкриють в Дубаї у 2020 році

Музей майбутнього в Дубаї: дивіться відео

Турецька архітектурна студія Melike Altınışık Architects представила проект музею робототехніки, який з’явиться у Південній Кореї – його будуватимуть роботи.

Дивіться також:
blog_ava
Прогноз погоди на 13 червня: неймовірна спека триває, подекуди – короткочасні грози
сьогодні
3053
Теги: Новини Техно Круті будівлі робототехніка ОАЕ Музеї Новини нерухомості Новини нерухомості світу Штучний інтелект Техно
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
11 червня 12:33 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
2043
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2913
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 3002
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 2020
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
2339
Новини
Більше новин
Залиште відгук