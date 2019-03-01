MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці

З 24 по 28 лютого у Барселоні відбулась одна із найграндіозніших подій у світі технологій - виставка MWC-2019. За ці кілька днів виробники представили дуже багато унікальних девайсів. Про найяскравіші з них поговоримо далі.

Nokia 9 Pure View з 5 камерами

Цей смартфон став першим на ринку, що отримав одразу 5 модулів основної камери. Для цього бренд співпрацював із компанією Light. Її завдання полягало у синхронізації інформації з 5 камер для створення більш якісних фото. Nokia кілька разів переносила презентацію флагмана тільки тому, що цей софт працював не досконало.

Читайте також: Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році

Та як свідчать фото, зроблені на Nokia 9 Pure View, – знімає смартфон неймовірно. Тож очевидно, Light таки зуміла налагодити синхронну роботу камер.

Як знамає Nokia 9 PureView

Основна камера Nokia 9 PureView складається з п'яти 12-мегапіксельних сенсорів (два кольорових і три монохромних) з оптикою Zeiss, апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,25 мкм. Також смартфон оснащений світлодіодним спалахом і ToF-модулем.

Як знімає Nokia 9 PureView

Під час фотографування усі п'ять датчиків спрацьовують одночасно, захоплюючи зображення з різною експозицією, після чого спеціальний алгоритм зводить отриману інформацію в єдине зображення.

Інші характеристики. Тут ми вже не бачимо такого новаторства. Він отримав минулорічний топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Nokia 9 PureView оснащується 5,99-дюймовим POLED-дисплеєм і сканером відбитків пальців вбудованим під дисплей. Також екран новинки захищений загартованим склом Gorilla Glass 6.

ЦІна. Nokia 9 PureView надійде в продаж з початку березня. Рекомендована ціна новинки – 699 доларів (близько 18 900 гривень).

LG V50 TwinQ з двома екранами

Більше уваги привертає не сам смартфон, а його чохол. ВІн має ще один екран LG Dual Screen, що значно розширює функціонал новинки.

Як він пригодиться. На обох екранах одночасно можуть бути запущені 2 додатки. До прикладу, на одному екрані можна дивитись відео, а на іншому переписуватись у чаті. Крім того, смартфон може зацікавити геймерів. Так, для ігрового режиму на другому екрані можна відкрити віртуальний геймпад і зробити з нього ігрову консоль.

На жаль, Dual Screen не дає змогу розкрити один додаток на два екрани.

LG V50 TwinQ: відео

Характерстики. Новинка отримала 6,4-дюймовий дисплей QHD + OLED FullVision. LG Dual Screen має 6,2-дюймовий OLED-дисплей. Інженери укомплектували модель топовим процесором Qualcomm Snapdragon 855. Основна камера складається із двох модулів – 12 Мп та 16 Мп. Селфі-камера теж подвійна 8 Мп і 5 Мп.

LG V50 TwinQ зацікавить геймерів

Смартфон, що працює тиждень на одній зарядці

В рамках виставки представили ще один цікавий смартфон – Energizer. ВІн може пропрацювати до 7 днів на одному заряді батареї. При цьому у standby-режимі пристрій буде працювати !50 днів.

Energizer має висувну камеру

Характеристики. Смартфон отримав 6,2-дюймовий екран. Селфі-камера висувна, тож екран займає практично усю передню панель. Основна камера потрійна – з роздільною здатністю на 12, 5 и 2 Мп. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з 6 ГБ оператівної и 128 ГБ флеш-пам'яті.

Недоліки. Найочевидніший недолік один – його габарити. Смартфон доволі великий, його розміри - 153: 74,8: 18 мм. Наврят чи цей смартфон можна засунути у задню кишеню джинсів чи невелику жіночу сумку.

Смартфон-годинник

Бренд Nubia представив дуже цікавий ґаджет, що отримав назву Nubia Alpha. У компанії назвали пристрій смартфоном, що можна носити на руці.

Nubia Alpha отримав гнучкий 4-дюмовий OLED-екран.Він оснащений гігабайтом оперативної пам'яті і 8 ГБ флеш-пам'яті. На ґаджеті розміщена камера з роздільною здатністю 5 Мп. За її допомогою можна робити селфі.

Читайте також: Визначили найкращий смартфон виставки MWC 2019

Щоправда, новинка оснащена чіпом від Qualcomm для наручних ґаджетів – Snapdragon Wear 2100.

Також він отримав класичний набір функцій, як у фітнес-трекера. Це відстеження фізичної активності, моніторинг сну, пульсометр тощо. Пристрій має захист від води, з ним можна плавати.

Ціна. Девайс надійде у продаж у квітні. Його вартість стартує від 450 євро (14 400 гривень).

Nubia Alpha: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно