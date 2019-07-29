На 3D-принтері почали будувати будинки: приголомшливі фото

В ОАЕ почали будувати будівлі, складові яких частково чи повністю надруковані на 3D-принтері.

Над розробкою працює арабський забудовник Emaar. У його планах збудувати цілий житловий комплекс Arabian Ranches III, помешкання в якому буде створене за допомогою новітньої технології, інформує CNN.

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Така технологія дозволить клієнтам самим "проектувати, завантажувати та друкувати" будинки. Серед її переваг й те, що зменшиться кількість будівельного сміття, а самі будинки будуватимуть швидше та безпечніше.



Так виглядатиме будинок, збудований на 3D-принтері / Фото: emaar.com



Житловий комлекс з будинків, збудованих на 3D-принтері, з'явиться у Дубаї / Фото: emaar.com

Згідно зі стратегією розвитку міста, до 2030-го планують максимально зменшити обсяги традиційного будівництва. До цього часу 25% будівель в місті повинні бути збудовані на 3D-принтері.

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Перший офіс, де запускають серійне "виробництво" частин будинку, надрукованих на 3D-принтері, уже відкрився у Дубаї.



Офіс, де друкуватимуть частини будинків на 3D-принтері / Фото: emaar.com

Фахівці прогнозують ринок 3D-будівництва тільки набирає обертів і вже до 2027 року інвестиції цієї будівельної галузі становитимуть 40 мільярдів доларів. Прогнозовано, що Дубай стане лідером на цьому ринку.

Порівняйте, як виглядає будинок, збудований роботами. Для виробництва деяких конструкцій у ньому також використовували 3D-друк.