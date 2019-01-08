На CES 2019 представили розумні окуляри, якими можна керувати за допомогою кільця

Компанія North під час виставки CES 2019 розумні окуляри Focals. Новинка оснащена персональним дисплеєм. А керувати ними можна за допомогою кільця.

Про це пише tech.liga.net.

Окуляри оснащені дисплеєм, який може бачити тільки користувач. Там можна побачити повідомлення, які отримує власник. Також ґаджет підтримує функцію Voice to text.

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За допомогою девайсу можна шукати цікаві речі в інтернеті, замовити Uber тощо. Також він дає змогу перевірити час і дату, додати нагадування в календарі, переглядати погоду.

Керувати Focals можна за допомогою Loop, джойстика з 4 напрямками руху. Його можна надівати на палець та керувати підніманням рук.

Щоправда ціна девайсу не маленька – 1000 доларів (28 тисяч гривень).

Розумні окуляри Focals

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