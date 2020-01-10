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На CES 2020 представили круглий смартфон: фото, характеристики, ціна

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Cyrcle Phone: фото, характеристики, ціна / cnet.com

Незважаючи на спроби виробників урізноманітнити дизайн смартфонів, більшість сучасних пристроїв схожі між собою. Вашингтонський стартап dTOOR анонсував незвичний пристрій в круглому корпусі та з двома аудіороз’ємами.

Особливості дизайну

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Компактний смартфон під назвою Cyrcle Phone, формою корпусу нагадує величезний смарт-годинник, оснащений круглим дисплеєм діагоналлю 3,45 дюйма з роздільною здатністю 800х800 пікселів.


Cyrcle Phone

Ще однією особливістю апарату стала наявність відразу двох 3,5-міліметрових аудіороз'ємів для підключення навушників.

Непрямокутний смартфон для непрямокутних людей – новий Cyrcle Phone існує для того, щоб стати джерелом натхнення для світу, де ви можете бути собою,
– підкреслили розробники смартфона.

Інші характеристики

Новинка отримала два слота для SIM-карт, 4G-модем, 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті. З коробки модель працює під управлінням стандартної Android 9, і додатки відображаються в традиційному "прямокутному" форматі – адаптувати інтерфейс для круглого дисплея виробник обіцяє пізніше.

Для зйомки фото і відео передбачена 13-мегапіксельна камера на задній кришці, на фронтальній панелі розташований селфі-модуль з аналогічною роздільною здатністю.

Презентація круглого смартфона Cyrcle Phone – дивіться відео

 

Дата виходу та ціна

Старт продажів незвичайного пристрою намічений на перший квартал 2021 року за ціною 700 доларів (близько 17 000 гривень за курсом станом на 10 січня 2020 року).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ціни
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