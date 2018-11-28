На чому найбільше заробляє Google в Україні

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Дмитро Шоломко
Дмитро Шоломко / android.com.ua

У 2017 році компанія Google в Україні збільшила свою виручку на 75%, в порівнянні 2016. Однак, в корпорації переконані, на цей показник ніяк не вплинула заборона Яндексу.

Про це заявив гендиректор українського офісу Google Дмитро Шоломко в інтерв’ю виданню mind.ua.

За його словами, Google та Яндекс мають різні аудиторії. У російської компанії дешевший трафік. Тож Google не можна вважати альтернативою Яндекс.

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"Не можу точно сказати, з чим це пов'язано. Швидше за все, з тим, що ми працюємо в різних нішах і з різними клієнтами", – пояснив Шоломко.

Також він прокоментував інформацію про те, наскільки багато політичної реклами. За його словами, кандидати поки не дуже активно купують трафік.

Це "сльози". Обсяги дуже не великі,
– сказав Шоломко.

При цьому найбільше прибутку Google Україна отримує від зростаючого малого бізнесу.

"Він займає вже понад  50% в загальному обсязі. Думаю, в подальшому динаміка не знизиться. Поки в Україні не високе проникнення інтернету серед бізнесу. На жаль, найнижче в Європі. Але в цьому і великий потенціал", – додав гендиректор компанії в Україні.

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Теги: Техно IT-бізнес Google
Джерело: Техно
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