На догоду геймерам: науковці створили цікавий чохол для смартфонів

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Науковці створили цікавий чохол для смартфонів
Науковці створили цікавий чохол для смартфонів / TechRadar

Сенсорні клавіші – стандартний метод взаємодії користувача із смартфоном, однак часто фізичні клавіші виявляються значно зручнішими. В епоху, коли виробники відмовляються від фізичних клавіш, науковці придумали оригінальній спосіб додати механічні перемикачі на корпус пристрою.

Особливості розробки. Як повідомляє New Atlas, основа конструкції механічних віджетів – спеціальний чохол для смартфона, на який кріпляться необхідні модулі: клавіші або обертові диски.

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Принцип їх роботи заснований на зміні положення ґаджета в просторі при взаємодії з елементами управління. Навіть невеликий рух віджета виявляється акселерометром телефону і за допомогою спеціального додатку виконує задану дію.

Для кого буде корисний? За словами розробників, технологія стане в нагоді як геймерам, в якості альтернативи геймпаду, так і в інших ситуаціях, включаючи використання смартфона в рукавичках в холодну погоду.

Як працює новий чохол – дивіться відео

 

Наприклад, можна задати колесу прокрутки функцію збільшення, щоб легко приблизити фотографію або карту місцевості однією рукою. Модульна конструкція дає змогу швидко змінити конфігурацію елементів управління, яким не потрібне власне джерело живлення.

Коли з'явиться? Зауважимо, технологія ще перебуває в стадії тестування і поки не готова до масового виробництва, але в перспективі оригінальний метод "апгрейду" дасть змогу власникам смартфонів додати до свого ґаджету кілька бонусних опцій без зміни прошивки і купівлі дорогих аксесуарів.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки
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