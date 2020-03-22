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На eBay купили військовий ноутбук і виявили на ньому секретні програми та документацію

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Перед продажем варто належно очищати всі інформаційні носії / spiegel

Німецькі фахівнці з кібербезпеки в рамках експерименту придбали на платформі eBay військовий ноутбук. Обійшовся комп'ютер всього в 90 євро, однак інформація, яку він містив виявилася значно дорожчою.

На жорсткому диску захищеного військового ноутбука, який вільно та цілком законно купили фахівці з G Data, виявився секретний софт і документація по мобільних системах ППО, розповідає Spiegel.

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Б – безпека

Списаний військовий ноутбук просто забули відформатувати перед тим як продавати. Це вкотре доводить, що необхідно з максимальною серйозністю ставитися до захисту даних на комп'ютері, особливо перед тим, як ви вирішили продати його.

Цікаво, що така історія з німецькими військовими трапляється не вперше. Минулого року чоловік придбав списаний військовий ноутбук безпосередньо у федерального колекторського товариства. На ньому чоловік виявив засекречені інструкції щодо експлуатації ракетного комплексу "Марс".

Як було отримано доступ до даних

Операційною системою ноутбука була Windows 2000, яка, окрім іншого, запустилася без запиту даних для ідентифікації користувачі.


Ноутбук з засекреченою інформацією обійшовся покупцям всього в 90 євро

Отримати доступ до даних вдалося завдяки створенню гостьового облікового запису. Завдяки цьому фахівці G Data виявили на жорсткому диску документацію системи легкої протиповітряної оборони Ozelot – невеликого танка із системою протиракетної оборони, яка використовується і сьогодні.

Окрім детального опису компонентів, документація також містила інструкції щодо того, як зробити всю систему непридатною для використання у надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Михайло Года
Теги: Кібербезпека Курйозні новини Новини Техно Техно Ґаджети
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