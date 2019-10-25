На гру Cyberpunk 2077 чекає приголомшливий фінансовий успіх, – аналітики

Аналітики із фінансового агентства Bloomberg переконані, що довгоочікувану гру Cyberpunk 2077 чекає приголомшливий фінансовий успіх. Серед головних запорук успіху проєкту: вдала зв’язка жанрів рольової гри та шутера, а також участь в проєкті відомого актора Кіану Рівза.

Видання Bloomberg склало список компаній, на які інвесторам слід звернути пильну увагу в 2020 фінансовому році. Серед них є CD Projekt RED – польська студія займає 11 сходинку і відноситься до розділу "Технології".

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Перспективи гри. Таке рішення обґрунтовується неймовірною популярністю гри Cyberpunk 2077, над якою саме активно працюють поляки. Аналітики вважають, що за рік гра розійдеться тиражем більше 20 мільйонів копій. Такої позначки The Witcher 3 змогла досягти лише за чотири роки.

CD Projekt RED – найбільший розробник ігор, який має всі шанси перевершити будь-які передбачення успіху від фінансових аналітиків квітневим релізом свого очікуваного проєкту Cyberpunk 2077. Гра запросто може продатися 20-мільйонним тиражем за перший рік після виходу,

– підкреслив експерт аналітичної фірми Метью Кантерман.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Ні для кого не секрет, що бойовик-довгобуд Cyberpunk 2077 стане для польської студії свого роду віхою, яка визначить майбутнє компанії.

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