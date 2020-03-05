На iPhone можна встановити операційну систему Android 10

Від Android-девайсів смартфони Apple відрізняються не лише маркою процесора. "Яблучні" пристрої прив’язані до iOS, а якщо у вас з’виться бажання перейти на операційку від Google потрібно буде придбати новий смартфон. Оригінальний вихід із такої ситуації запропонувала команда розробників Correlium: вони випустили першу збірку актуальної версії Android для інсталяції на iPhone.

Що відомо про розробку

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Відповідно до опису на сторінці проєкту, неофіційний порт Android 10 можна встановити на iPhone 7 або iPhone 7 Plus за допомогою джейлбрейка, що відкриває доступ до файлової системи ґаджетів. При цьому "зелений робот" встановлюється на окремий розділ накопичувача, що не затирає оригінальні заводські файли iOS.

Проте творці збірки відзначають, що всі операції по прошивці пристрою користувач проводить на свій страх і ризик, при цьому є шанс перетворити свій пристрій на цеглину.

Недоліки

Крім того, через специфічність апаратної платформи Apple творцям прошивки поки не вдалося забезпечити повну функціональність смартфона при зміні ОС. Зокрема, в поточній збірці не працюють камера, модуль стільникового зв'язку і чіп Bluetooth.



Як виглядає iPhone з ОС Android

Очікується, що в перспективі автори проєкту виправлять ці недоробки і навіть реалізують можливість одночасної установки двох ОС на смартфон з можливістю перемикання між ними.

Ознайомитися з поточним станом збірки і списком її функціональних можливостей можна на сайті розробників.

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