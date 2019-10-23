На Kickstarter представили "розумний" паперовий літачок Powerup 4.0: що він вміє

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На Kickstarter представили "розумний" паперовий літачок Powerup 4.0
На Kickstarter представили "розумний" паперовий літачок Powerup 4.0 / Скріншот з відео

На краудфандинговому майданчику Kickstarter користувачі зібрали більше мільйона доларів на "розумний~" паперовий літачок. Розробкою можна керувати зі смартфона, вона здатна виконувати фігури вищого пілотажу та розвивати швидкість до 32 км/год.

Що вфідомо про розробку? Набір Powerup розробляють з 2011 року, але якщо перший варіант просто давав змогу кріпити електричні пропелери до паперового літачка, то Powerup 4.0 має блок управління, пов'язаний зі смартфоном і дозволяє виконувати фігури пілотажу, повідомляє 4PDA.

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На відміну від попередніх версій, нова не має інтегрованої камери, зате оснащена акселерометром, гіроскопом і мікро контролером, які компенсують невдалі запуски, зустрічний вітер і зміну умов в польоті.

В результаті модуль можна використовувати не тільки з паперовими літачок, а й для авіамоделей вагою до 20 грам, виконаних з легких матеріалів на зразок дерева або пластику. Підійде навіть лист салату.

Досить натиснути кнопку на екрані смартфона, щоб автопілот сам виконав бочку або мертву петлю. Ще в додатку можна ознайомитися з аналітичними даними після закінчення польоту.

Технічні характеристики Powerup 4.0:

  1. Бортова система контролю польоту з автопілотом;
  2. Подвійний двигун і пропелери, що забезпечують швидкість до 32 км/год;
  3. Управління на відстані до 70 метрів;
  4. Гіроскоп і акселерометр;
  5. Акумулятор: літій-полімерний, ємністю 150 мАг, забезпечує роботу протягом 10 хвилин, час заряду – 25 хвилин;
  6. Зарядка: 5 В через порт micro-USB;
  7. Довжина: 220 мм;
  8. Вага: 19 грамів.

Презентація літака Powerup 4.0 – дивіться відео

Ціна. При попередньому замовленні літак обійдеться в 49 доларів (орієнтовно 1 200 гривень), планована роздрібна ціна – 79 доларів (близько 2 000 гривень), Pro варіант з посадочними пристосуваннями і LED-підсвіткою буде коштувати 79 доларів при попередньому замовленні і 129 доларів (близько 3 200 гривень) в роздробі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розробки Ціни
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