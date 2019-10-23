На Kickstarter представили "розумний" паперовий літачок Powerup 4.0: що він вміє

На краудфандинговому майданчику Kickstarter користувачі зібрали більше мільйона доларів на "розумний~" паперовий літачок. Розробкою можна керувати зі смартфона, вона здатна виконувати фігури вищого пілотажу та розвивати швидкість до 32 км/год.

Що вфідомо про розробку? Набір Powerup розробляють з 2011 року, але якщо перший варіант просто давав змогу кріпити електричні пропелери до паперового літачка, то Powerup 4.0 має блок управління, пов'язаний зі смартфоном і дозволяє виконувати фігури пілотажу, повідомляє 4PDA.

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На відміну від попередніх версій, нова не має інтегрованої камери, зате оснащена акселерометром, гіроскопом і мікро контролером, які компенсують невдалі запуски, зустрічний вітер і зміну умов в польоті.

В результаті модуль можна використовувати не тільки з паперовими літачок, а й для авіамоделей вагою до 20 грам, виконаних з легких матеріалів на зразок дерева або пластику. Підійде навіть лист салату.

Досить натиснути кнопку на екрані смартфона, щоб автопілот сам виконав бочку або мертву петлю. Ще в додатку можна ознайомитися з аналітичними даними після закінчення польоту.

Технічні характеристики Powerup 4.0:

Бортова система контролю польоту з автопілотом; Подвійний двигун і пропелери, що забезпечують швидкість до 32 км/год; Управління на відстані до 70 метрів; Гіроскоп і акселерометр; Акумулятор: літій-полімерний, ємністю 150 мАг, забезпечує роботу протягом 10 хвилин, час заряду – 25 хвилин; Зарядка: 5 В через порт micro-USB; Довжина: 220 мм; Вага: 19 грамів.

Презентація літака Powerup 4.0 – дивіться відео

Ціна. При попередньому замовленні літак обійдеться в 49 доларів (орієнтовно 1 200 гривень), планована роздрібна ціна – 79 доларів (близько 2 000 гривень), Pro варіант з посадочними пристосуваннями і LED-підсвіткою буде коштувати 79 доларів при попередньому замовленні і 129 доларів (близько 3 200 гривень) в роздробі.

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