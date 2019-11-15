На крок ближче до пілотованих місій: SpaceX провела успішні випробування корабля Crew Dragon

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon. Цей етап дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів вже у найближчі місяці. У випадку успішності майбутніх випробувань – SpaceX буде готова до запуску людей в космос на Crew Dragon вже в наступному році.

Випробування двигунів проходили 14 листопада. Про успішне їх завершення стало відомо із твітера компанії Ілона Маска.

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Перевірені двигуни є частиною системи аварійного порятунку (САС) Crew Dragon. Вона є найважливішою частиною космічного корабля, яка активується, якщо під час запуску трапиться аварія.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019

Crew Dragon призначений для польотів в космос на ракеті Falcon 9, але якщо з якоїсь причини ракета вийде з ладу в повітрі, аварійні двигуни корабля віднесуть його на безпечну відстань від ракети, після чого він приземлиться, використовуючи парашути.

Попередні випробування двигунів, що проходили у квітні 2019 року закінчилися невдачею. Під час випробувань капсула Crew Dragon вибухнула. У SpaceX негайно почали з'ясовувати причину аварії і через кілька місяців повідомили, що через негерметичність клапана частина окислювача з баків витекла в іншу систему і внаслідок ланцюгової реакції стався вибух.

SpaceX вже провела випробування стикування Crew Dragon з МКС, а також його парашутів. Останнім випробуванням стане відправка двох астронавтів НАСА (Боба Бенці і Дуга Херлі) на МКС, після чого SpaceX зможе займатися доставкою екіпажів станції на регулярній основі.

Перший політ капсули з астронавтами та деталі місії. Глава SpaceX Ілон Маск і адміністратор NASA Джим Брайденстайн розраховують, що політ Crew Dragon з астронавтами може відбутися вже в першій половині 2020 року. Доставка людей на МКС стане головним досягненням комерційного проекту Commercial Crew Program, в якому, крім SpaceX, бере участь Boeing зі своїм космічним кораблем Starliner.

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