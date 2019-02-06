На Кубі впав метеорит: з'явились подробиці від NASA

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На Кубі впав метеорит
На Кубі впав метеорит / Twitter/Rey Gómez

На територію Куби впав метеорит. Цю інформацію підтверджують як фото та відео очевидців, так і офіційне повідомлення від NASA.

Як повідомили у NASA, під час вибуху метеорит вивільнив енергію, еквівалентну 1400 тонам тротилу. Вибух стався на висоті 8 тисяч метрів над поверхнею.

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Після події користувачі активно поширювали фото та відео у соцмережах.

При цьому фахівці кубинського інституту геофізики провели аналіз уламків метеориту та з’ясували, що він складається із заліза, нікелю і силікату магнію. Розмір найбільшого із уламків становить 11 см в довжину. В результаті його падіння утворилася воронка.

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Теги: Техно NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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