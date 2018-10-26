На Марсі помітили загадкову білу пляму

Вчені місії Mars Express помітили на Марсі утворення загадкової білої хмари. Вона утворилась поруч з вулканом Гора Арсія недалеко від екватора планети.

Про це пише dt.ua.

Хмару помітили ще 13 вересня і зараз вчені спостерігають за її формуванням. Цікаво, що це утворення не пов’язане із вулканічною активністю.

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За припущенням вчених, ця хмара могла утворитись через орографічну хмарність. Це явище, коли повітряні потоки намагаються подолати підвищення гірського рельєфу з підвітряного боку і потрапляють в область низької температури. В цьому випадку вологість конденсується, тож утворюється подібна хмара.

За хмарою спостерігають з 13 вересня

Що таке Марс? Це четверта планета Сонячної системи. Марс ще називають червоною планетою через червонуватий колір поверхні. Ця планета земного типу і має розріджену атмосферу. Відомий мільярдер Ілон Маск саме Марс розглядає як планету для колонізації людьми.

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