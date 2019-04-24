На Марсі вперше зафіксували "землетрус"

Національне аерокосмічне агентство NASA повідомило, що зонд InSight вперше зафіксував "землетрус" на Марсі. Поштовхи на поверхні Червоної планети зафіксували 6 квітня, однак науковці поки не поспішають стверджувати, що це був саме "землетрус".

Що відомо про місію зонда InSight? Нагадаємо, зонд InSight відправився на Марс в травні минулого року і здійснив успішну посадку на Марсі в листопаді.

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Головна мета InSight – вивчення внутрішньої структури і процесів, що протікають в товщі марсіанського ґрунту. Для цього на поверхню планети були встановлені два прилади – сейсмометр SEIS для вимірювання тектонічної активності і пристрій HP для реєстрації теплового потоку під поверхнею Марса.



Зонд InSight зафіксував поштовхи на Марсі

Що зафіксував InSight? Повідомляється, що 6 квітня датчики SEIS зареєстрували слабку сейсмічну активність. NASA відзначає, що це перший подібний сигнал, який, ймовірно, походить із надр Червоної планети. До сих пір фіксувалися "обурення", які пов'язані з активністю над поверхнею Марса, зокрема, сигнали, викликані вітрами.

Таким чином, є ймовірність, що зонд InSight вперше зареєстрував "марсотрус". Втім, поки дослідники не беруться робити остаточні висновки. Фахівці продовжують вивчати отримані дані з метою встановлення точного джерела зафіксованого сигналу.

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Інші поштовхи. У NASA також додають, що сенсори SEIS зареєстрували три ще більш слабких сигнали – вони отримані 14 березня, а також 10 і 11 квітня.

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