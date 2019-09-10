На Місяці можуть бути дорогоцінні метали

Американські геологи провели дослідження та з’ясували, що під місячним ґрунтом можуть бути розміщені поклади дорогоцінних матеріалів: платини, паладію та інших.

Як передає видання Science Alert, ці метали можуть бути пов'язані з сульфідом заліза, що є глибоко в надрах Місяця.

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"У нас є 400 кілограмів зразка, який ми отримали завдяки місіями Аполлон. Загалом, це невелика кількість матеріалу. Щоб дізнатися що-небудь про внутрішню частину Місяця, ми повинні якось оцінити склад лав, які виходять на поверхню", – пояснив вчений-геолог Джеймс Бренан з університету Далхаузі в Канаді.

Тож вчені об’єднали дані експериментів щодо розчинності сірки з моделями тиску і термодинаміки охолоджуючої магми, щоб встановити більш точний набір в ґрунті Місяця.

Під час дослідження вони встановили, що у ґрунті присутня сірка, що може означати наявність сульфіду заліза. Тож науковці припускають, що дорогоцінні метали залишилися внизу, коли лава з'явилася на поверхні.

Яка з цього користь? Поки це не зрозуміло. Вчені наголошують, що ці метали, ймовірно, не будуть там у вигляді скупчення руди для зручного збору. Тож чи будуть їх видобувати – наразі питання. Спочатку потрібно встановити, чи матиме такий видобуток економічний сенс.

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