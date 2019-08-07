На Місяці значно більше води, ніж вважали раніше

В полярних областях Місяця і Меркурія виявили великі запаси льоду. Їх виявилось значно більше, ніж вчені припускали раніше.

Як пише New Atlas, поверхня Місяця значно сухіша, ніж будь-яка пустеля на Землі. Але на супутнику є вода, більшість із якої є в формі гідратованих мінералів глибоко під поверхнею. На поверхні — великі поклади льоду.

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Що стосується Меркурія, то там вчені взагалі не очікували побачити воду у твердій формі, адже це найближча до зірки планета, де температура сягає 430 градусів Цельсія. Та на цій планеті практично відсутня атмосфера, тож температура вночі опускається до мінус 173 градусів, завдяки чому і утворюється лід.

Найбільше льоду на полюсах Місяця і Меркурія, адже ці регіони майже ніколи не отримують сонячного світла, тож залишаються холодними і темними.

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