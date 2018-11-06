На Міжнародній космічній станції раптово відключився російський комп’ютер керування

6 листопада на російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшов з ладу один з трьох комп'ютерів управління. При цьому на роботу станції поломка не повинна вплинути.

Про це пише російський "Интерфакс", посилаючись на джерело в американських органах контролю за станцією.

"Зафіксовано відмову через зняття готовності одного з трьох комп'ютерів, які керують російським сегментом МКС в модулі "Зірка", – сказало джерело.

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Цю інформацію підтвердили і в "Роскосмосі". Там запевнили, що на роботу станції не повпливає.

"Дійсно, пропала так звана програмна готовність одного з трьох комп'ютерів на МКС, іншими словами, стався збій програми. Для відновлення працездатності комп'ютера необхідно провести його перезапуск", – сказали в прес-службі.

Два інших комп'ютери працюють у штатному режимі.

До слова, це вже не перший інцидент російської сторони, пов'язаний із МКС. 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.