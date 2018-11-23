На Міжнародній космічній станції знайшли дискети, що залишив ще перший екіпаж: фото
На МКС знайшли течку зі старими дискетами, які залишив ще перший екіпаж майже 20 років тому. Знахідку зробив німецький астронавт, командир МКС Олександр Герст.
Як розповів астронавт, ту шафу, де й знайшли дискети, вони не відкривали "дуже давно".
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На двох дискетах можна побачити підпис – "Шеп" і "Сергій". Ймовірно, вони належать Вільяму Шеперду і Сергію Крикальову, які були учасниками першої експедиції на МКС. Вони пробули на станції 136 днів з листопада 2000 року по березень 2001 року.
Серед дискет знайдена збірка програм для Windows 95/98.
Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.
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