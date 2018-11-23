На Міжнародній космічній станції знайшли дискети, що залишив ще перший екіпаж: фото

На МКС знайшли течку зі старими дискетами, які залишив ще перший екіпаж майже 20 років тому. Знахідку зробив німецький астронавт, командир МКС Олександр Герст.

Як розповів астронавт, ту шафу, де й знайшли дискети, вони не відкривали "дуже давно".

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На двох дискетах можна побачити підпис – "Шеп" і "Сергій". Ймовірно, вони належать Вільяму Шеперду і Сергію Крикальову, які були учасниками першої експедиції на МКС. Вони пробули на станції 136 днів з листопада 2000 року по березень 2001 року.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 листопада 2018 р.

Серед дискет знайдена збірка програм для Windows 95/98.