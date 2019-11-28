На МКС поламались усі туалети, космонавти перейшли на підгузки

На Міжнародній космічній станції трапилась халепа – перестали працювати усі туалети. В результаті, астронавти змушені були користуватись підгузками.

Про це самі космонавти розповіли під час переговорів із спеціалістами на Землі, які транслювали на YouTube-каналі NASA, передає hromadske.ua.

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Зокрема, як розповів космонавт Лука Пармітано, в туалеті в американському сегменті засвітився індикатор про несправність. Не працював туалет і в російському сегменті – там було повідомлення про переповнений бак.

Вбиральні є і на двох пілотованих кораблях "Союз", які пристиковані до станції. Але ці туалети можна використовувати лише у разі крайньої потреби. Відтак, працівники станції змушені були використовували підгузки.

На щастя, через деякий час несправності з вбиральнями вдалось вправити. Як відомо, зараз на станції перебувають росіяни Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр та командир екіпажу італієць Лука Пармітано.

Як працює туалет на МКС

Туалети на станції спільні для чоловіків і жінок. Вбиральня виглядає так же, як на Землі, але має низку конструктивних особливостей. Унітаз має фіксатори для ніг, в нього вмонтовані потужні повітряні насоси.

Аби скористатися його послугою, космонавт має пристібається спеціальним пружинним кріпленням до сидіння унітазу, потім він чи вона вмикає потужний вентилятор і відкриває всмоктувальний отвір, куди повітряний потік забирає всі відходи.

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