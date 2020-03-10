На МКС виростили салат: яка мета експерименту

На Міжнародній космічній станції провели черговий експеримент. Там протестували вирощування салату-латук. І експеримент виявився дуже успішним.

Як пише theguardian.com, вчені NASA провели серію перевірок та заявили, що перший вирощений в космосі салат виявився настільки ж безпечним і корисним, як і той, що виростили на Землі.

Має зацікавити: Curiosity отримав зображення Марса в рекордній роздільній здатності: фото

Кущі салату росли протягом 33−56 днів. Далі їх збирали, заморожували і повертали на Землю для хімічного і біологічного аналізу. Частину вирощено салату астронавти їли, але попередньо протирали листя перед їжею спеціальними серветками.

Яка мета експерименту

Як кажуть в NASA, це важливий крок для того, щоб урізноманітнити меню астронавтів. Зокрема, це важливо для астронавтів в тривалих польотах, наприклад проєкт Artemis. В рамках цього проєкту планують висадити людей на південний полюс Місяця до 2024 року.

За якістю салат не відрізняється від земного/NASA

"Якщо ви тривалий час зберігайте упаковані продукти харчування, якість, смак і харчові якості знижуються, вітамінів стає менше. Ми не можемо гарантувати, що вони отримають достатньо поживних речовин. Також може бути психологічна користь від вирощування рослин", — каже Джоя Маса з Космічного центру NASA імені Кеннеді.

Навіть якщо якість їжі вдасться покращити, то астронавти можуть втомитися від того, що їдять одні й ті ж страви. Крім того, у багатьох астронавтів космонавтів відбувається втрата ваги.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно