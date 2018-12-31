На NVIDIA подали позов до суду: у чому причина

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На NVIDIA подали позов до суду
На NVIDIA подали позов до суду / Фото з вільних джерел

Падіння попиту на відеокарти із боку "кіберстарателів" обернеться для NVIDIA не лише зайвими складськими запасами графічних чіпів Pascal. На розробника GPU подали колективний позов до суду, в якому NVIDIA звинувачують в порушенні закону щодо цінних паперів, а також розповсюдженні неправдивих заяв, через які постраждали інвестори.

Про це повідомляє HardOCP.

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Зокрема, NVIDIA хизувалася тим, що "стежить за ринком криптовалюти і здатна в міру необхідності оперативно підлаштовувати свій бізнес", а також стверджувала, що "будь-яке зниження попиту на GPU з боку майнерів не чинитиме негативного впливу на бізнес компанії через високі потреби ігрового ринку".

Відзначимо, що позов подала американська юридична фірма Schall Law, яка спеціалізується на захисті прав акціонерів. Компанія закликає всіх тих, хто в період з 10 серпня 2017 року по 15 листопада 2018 року втратив понад 100 тисяч доларів на інвестиціях в цінні папери NVIDIA, зв'язатися з нею до 19 лютого.

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Теги: Техно IT-бізнес Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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