На NVIDIA подали позов до суду: у чому причина

Падіння попиту на відеокарти із боку "кіберстарателів" обернеться для NVIDIA не лише зайвими складськими запасами графічних чіпів Pascal. На розробника GPU подали колективний позов до суду, в якому NVIDIA звинувачують в порушенні закону щодо цінних паперів, а також розповсюдженні неправдивих заяв, через які постраждали інвестори.

Про це повідомляє HardOCP.

Читайте також: Неанонсована відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 з'явилася в одному із онлайн-магазинів

Зокрема, NVIDIA хизувалася тим, що "стежить за ринком криптовалюти і здатна в міру необхідності оперативно підлаштовувати свій бізнес", а також стверджувала, що "будь-яке зниження попиту на GPU з боку майнерів не чинитиме негативного впливу на бізнес компанії через високі потреби ігрового ринку".

Відзначимо, що позов подала американська юридична фірма Schall Law, яка спеціалізується на захисті прав акціонерів. Компанія закликає всіх тих, хто в період з 10 серпня 2017 року по 15 листопада 2018 року втратив понад 100 тисяч доларів на інвестиціях в цінні папери NVIDIA, зв'язатися з нею до 19 лютого.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно