На одній із екзопланет знайшли воду

Астрономи виявили воду на екзопланеті HR 8799. Рідину виявили за допомогою телескопа Keck. В атмосфері планети є вода і немає метану.

Про це пише видання Science Alert.

HR 8799 c – це газовий гігант, який в 7 разів більший за Юпітер.

Нові спостереження Keck – це поєднання двох телескопічних технологій в обсерваторії. Перша нівелює ефект розмиття, створюваний атмосферою Землі. Друга – це спектрометр з хорошою роздільною здатністю NIRSPEC.

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Система HR 8799 стала першою системою з декількома планетами, яку астрономи змогли сфотографувати безпосередньо, завдяки новій оптиці.

Далі вчені визначили хімічний склад атмосфери. Саме тут у пригоді став інструмент NIRSPEC на телескопі Keck 2, який працює в інфрачервоному L-діапазоні. Це дало змогу зробити найбільш точні вимірювання планети, підтверджуючи наявність води і відсутність метану.

Наразі мова йде про пару

Щоправда, це відкриття ще не означає, що на планеті HR 8799c існують океани. Наразі йдеться лише про водяну пару. Та навіть це відкриття можна вважати проривом.

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