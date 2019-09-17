На орбіті Землі відкриють перший в історії космічний готель

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На орбіті Землі відкриють космічний готель
На орбіті Землі відкриють космічний готель / abcnews.go.com

Американська компанія The Gateway Foundations заявила про плани відкрити перший в історії космічний готель. Він буде розміщений на орбіті Землі.

Про це пише ABC News. На борту космічного готелю буде можливо грати в баскетбол і сидіти в барі.

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Як пояснили в компанії, космічна станція буде створювати штучну гравітацію різної швидкості.

Що цікавого обільцяють? Як розповів архітектор космічної станції Тім Алатор, на борту комічного готелю буде чимало розваг: баскетбол, батути і скелелазіння з низькою гравітацією. Крім того, на станції будуть доступні ресторани, бари, майданчика, де будуть влаштовувати концерти, покази фільмів і семінари.

Запуск готелю має відбутись до 2025 року. Розробники очікують близько 100 відвідувачів щомісяця.

"Хоча спочатку космічні подорожі зможуть дозволити собі лише заможні люди, кінцева мета — зробити цей досвід доступним для всіх", — каже Алаторр.

До речі, The Gateway Foundation – це не єдина компанія, яка хоче розвивати космічний туризм. NASA теж заявило, що планує відкрити Міжнародну космічну станцію для приватних космонавтів до 2020 року.

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Теги: Новини нерухомості Техно Новини Техно Космос МКС
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