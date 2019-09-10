На презентації нового iPad компанія Apple показала лівий берег Києва

127 Читать новость на русском
Apple показала лівий беріг Києва на презентації нового iPad
Apple показала лівий беріг Києва на презентації нового iPad / pcmag.com

Американська компанія провела презентацію нового iPad. Чи не найцікавішим моментом для українських клієнтів стала поява на презентації фото лівого берега української столиці Києва.

Зокрема, на екрани потрапив один з житлових комплексів столиці "Комфорт Таун", розташований на вулиці Регенераторній, повідомляє "Інформатор Tech".

До слова: Apple офіційно представила "бюджетний" iPhone 11: характеристики та ціна новинки

Під час своєї презентації американська компанія вирішила продемонструвати дахи житлових будинків на київській вуличці. Фото з'явилося в ілюстративному відео про планшет.

Новий iPad підтримує роботу зі Smart Keyboard ($ 159) і пером Apple Pencil ($ 99). Йдеться про стилус першого покоління, який заряджається по Lightning. Всередині нового iPad розташований процесор A10 Fusion (використовувався в iPhone X). iPad коштує $ 329 за Wi-Fi версію на 32 ГБ.

Лівий беріг Києва на презентації iPad
Зображення лівого берега Києва під час презентації нового iPad

blog_ava
Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
сьогодні
5325
Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети Презентація Apple iPad Новий iPad
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація Apple 2019: що представила компанія
сьогодні 20:01 Презентація Apple 2019: що представила компанія
816
Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
9 вересня 22:31 Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
3035
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
9 вересня 20:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
325
Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
9 вересня 09:03 Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
3197
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
8 вересня 22:02 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
2182
Новини
Більше новин
Залиште відгук