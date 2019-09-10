На презентації нового iPad компанія Apple показала лівий берег Києва
Американська компанія провела презентацію нового iPad. Чи не найцікавішим моментом для українських клієнтів стала поява на презентації фото лівого берега української столиці Києва.
Зокрема, на екрани потрапив один з житлових комплексів столиці "Комфорт Таун", розташований на вулиці Регенераторній, повідомляє "Інформатор Tech".
До слова: Apple офіційно представила "бюджетний" iPhone 11: характеристики та ціна новинки
Під час своєї презентації американська компанія вирішила продемонструвати дахи житлових будинків на київській вуличці. Фото з'явилося в ілюстративному відео про планшет.
Новий iPad підтримує роботу зі Smart Keyboard ($ 159) і пером Apple Pencil ($ 99). Йдеться про стилус першого покоління, який заряджається по Lightning. Всередині нового iPad розташований процесор A10 Fusion (використовувався в iPhone X). iPad коштує $ 329 за Wi-Fi версію на 32 ГБ.
Зображення лівого берега Києва під час презентації нового iPad