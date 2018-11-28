На розробників гри Fallout 76 можуть подати до суду: деталі

Студія Bethesda потрапила у поле зору юридичної фірми Migliaccio & Rathod через політику повернення гри Fallout 76. Зазначимо, через проблеми із шутером користувачі почали масово повертати ігри, проте Bethesda відмовляє їм у поверненні грошей.

Про це повідомляє Games Industry.

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За даними Migliaccio & Rathod, студія-розробник відмовляється повертати гроші тим, хто придбав Fallout 76 і виявив, що гра не запускається.

Bethesda мотивує своє рішення тим, що відповідно до правил цифрового магазину Bethesda.net отримати назад гроші за гру , якщо вона вже вийшла і ви її завантажили, неможливо.

Хоча невеликі проблеми і глюки очікуються з випуском більшості нових ігор, Fallout 76 запущений з патчем на 56 ГБ, який виявився лише відправною точкою для проблем,

– зауважив представник Migliaccio & Rathod Бруно Ортега-Толедо.

Окрім того, юрист підкреслив, що геймери, які намагалися отримати відшкодування через безліч збоїв в грі, не змогли цього зробити, так як вони завантажили гру.



Скріншот з гри Fallout 76

Якщо у представників Migliaccio & Rathod назбирається достатньо звернень гравців щодо подібних інцедентів, то адвокати зможуть подати колективний судовий позов проти Bethesda. Відзначимо, що юридична фірма має великий досвід у судових справах щодо прав споживачів, а проти Bethesda жодного разу не подавали позов до суду.

Наразі розробник гри Fallout 76 ніяк не коментує подібну інформацію.

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