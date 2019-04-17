На що здатна "упряжка" чотириногих роботів Spot: захоплююче відео

290 Читать новость на русском
На що здатна "упряжка" чотириногих роботів Spot
На що здатна "упряжка" чотириногих роботів Spot / Фото з вільних джерел

Компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео на своєму офіційному YouTube-каналі. В ролику продемонстрували нові можливості чотириногих роботів Spot в доволі оригінальній формі.

Інженери "запрягли" десять залізних "собак" в імпровізовану упряжку і спробували з їх допомогою зрушити повноцінну вантажівка. Злагоджена робота залізної "зграї" вражає.

Читайте також: Штучний інтелект переміг чемпіонів з Dota 2

В описі до опублікованого на YouTube відеоролика відзначається, що масивну фуру, що стоїть на нейтральній передачі, роботи тягнули по асфальтовому покриттю під невеликим ухилом вгору. Незважаючи на порівняно невеликі габарити, група з десяти моделей успішно впоралася з випробуванням.

Роботи Spot тягнуть вантажівку – дивіться відео

Зауважимо, роботи моделі Spot скоро почнуть сходити з конвеєра і будуть доступні для широгоко спектра нестандартних застосувань.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
сьогодні
5721
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект робототехніка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
16 квітня 21:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
1261
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
15 квітня 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1004
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
14 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 1843
Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
14 квітня 13:02 Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
1997
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
13 квітня 22:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1293
Новини
Більше новин
Залиште відгук