На що здатна "упряжка" чотириногих роботів Spot: захоплююче відео

Компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео на своєму офіційному YouTube-каналі. В ролику продемонстрували нові можливості чотириногих роботів Spot в доволі оригінальній формі.

Інженери "запрягли" десять залізних "собак" в імпровізовану упряжку і спробували з їх допомогою зрушити повноцінну вантажівка. Злагоджена робота залізної "зграї" вражає.

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В описі до опублікованого на YouTube відеоролика відзначається, що масивну фуру, що стоїть на нейтральній передачі, роботи тягнули по асфальтовому покриттю під невеликим ухилом вгору. Незважаючи на порівняно невеликі габарити, група з десяти моделей успішно впоралася з випробуванням.

Роботи Spot тягнуть вантажівку – дивіться відео

Зауважимо, роботи моделі Spot скоро почнуть сходити з конвеєра і будуть доступні для широгоко спектра нестандартних застосувань.

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