На шутер Battlefield 5 чекають цікаві оновлення: гравці здебільшого висловлюють невдоволення

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Зміни у Battlefield 5: гравці – незадоволені, але не все так однозначно
Зміни у Battlefield 5: гравці – незадоволені, але не все так однозначно / Соцмережі

Компанія Dice, що прославилась здебільшого випуском шутера Battlefield, оприлюднила інформацію про прийдешнє баласне оновлення, що стосується п’ятої серії цієї популярної гри та шістнадцятою частиною в серії загалом.

Відповідно до офіційного повідомлення розробників, яке з’явилося на сайті Reddit, відтепер для більшості типів зброї у грі Battlefield 5 буде збільшено так званий ТТК ((Time to Kill – час до вбивства). У середньому, аби вбити людину, тепер потрібно буде на одну кулю більше.

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Таким чином, завдяки такому оновленню буде виправлено ситуацію, коли новачки, зайшовши у бій, занадто швидко вмирали, втрачали інтерес і виходили з гри.

Водночас DICE зменшила максимальну ефект від зброї та збільшила зниження ефекту з відстанню.

Крім того, компанія планує покращити системний код, з яким ще у попередніх Battlefield були суттєві проблеми, навіть попри те, що його подеколи виправляли.

Пропонуємо Вашій увазі детальну таблицю змін, де червоним виділено старі значення:

Battlefield, гра, шутер, геймінг, нововведення, покращення

Додамо, що геймери неоднозначно сприйняли такі зміни. Гравці, зокрема кажуть, що з ТТК і так все було добре, на відміну від ТТD (Time to Death – час до смерті). Зауважимо що обидва параметри впливають один на одного, проте другий відрізняється тим, що позначає реальний час до смерті, враховуючи затримку сервера та інші сторонні чинники, тоді як ТТК показує ідеальну картину у вакуумі.

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Щоправда, збільшення параметру ТТК усе ж може мати позитивні наслідки. До прикладу, може повніше розкритися як тактична складова гри (у новачків буде більше часу для використання додаткової амуніції, без якої їм складніше впоратися з досвідченими бійцями), так і відкриється більше можливостей для про-гравців, адже постріли в голову стануть ще актуальнішими.

Нагадаємо, на початку листопада Electronic Arts та DICE опублікували фінальні системні вимоги Battlefield V. Окрім того, з'явився окремий список конфігурацій, що є необхідними для технології трасування променів у режимі реального часу.

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Теги: Техно Ігри Battlefield
Джерело: 24 канал
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