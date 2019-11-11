На скільки зросли замовлення українців із AliExpress від початку року: дані Укрпошти

177 Читать новость на русском
Замовлення українців AliExpress на другому місці в світі – що замовляють
За січень-жовтень замовлення українців з AliExpress зросли на 70% / posilka.kiev.ua

Кількість доставлених в Україну замовлень з китайського AliExpress за десять місяців 2019 року зросла на 70%. Приблизно третина замовлень – товари, які коштують менше, ніж 2 долари.

За січень-жовтень в Україну з Китаю доставили понад 20 мільйонів відправлень. В Укрпошті таку активність пов’язують із запуском економ-сервісу доставки без відстеження для товарів вартістю до 2 доларів, а також можливості часткового відстеження для товарів, які коштують до 5 доларів.

Читайте також: 10 корисних девайсів з Aliexpress

Це дало змогу продавцям на AliExpress знизити вартість товарів і пропонувати українському споживачеві безкоштовну доставку. Понад 30% китайських відправлень – це товари, вартістю до 2 доларів, 
– повідомила Укрпошта.

Хто замовляє з AliExpress?

Більшість замовників – українці віком 24-35 років.

Що найчастіше замовляють?

  • телефони та аксесуари;
  • електроніку;
  • автотовари.

Які області найбільш активні замовники з AliExpress?

  • Київщина;
  • Дніпропетровщина;
  • Харківщина.

У ці три області Укрпошта доставила 56% усіх замовлених посилок.

До слова, нещодавно засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма відвідав Україну та виступив на Київському міжнародному економічному форумі.

Зверніть увагу! 11 листопада о 10:00 (за Києвом) на AliExpress стартував щорічний розпродаж, приурочений до Дня холостяка. У деяких магазинах знижки можуть сягати до 90%.

Що таке Aliexpress? Це китайський аналог сервісів Amazon та eBay. Сайт допомагає малим підприємствам продавати свою продукцію клієнтам по всьому світі.
Сервіс доступний англійською, іспанською, нідерландською, французькою, італійською, польською, португальською та російською мовами. Цікаво, що AliExpress не дозволяє покупцям у Китаї робити замовлення на сайті, не зважаючи на те, що всі роздрібні торговці є китайцями.

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
30977
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Техно Новини Техно Інтернет Китай Джек Ма в Україні IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
сьогодні 09:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 5542
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 22:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2920
Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
10 листопада 08:06 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Єва Шварц 1799
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
9 листопада 22:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
3007
10 корисних девайсів з Aliexpress
9 листопада 18:04 10 корисних девайсів з Aliexpress
Анастасія Можаровська 4239
Новини
Більше новин
Залиште відгук