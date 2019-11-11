На скільки зросли замовлення українців із AliExpress від початку року: дані Укрпошти

Кількість доставлених в Україну замовлень з китайського AliExpress за десять місяців 2019 року зросла на 70%. Приблизно третина замовлень – товари, які коштують менше, ніж 2 долари.

За січень-жовтень в Україну з Китаю доставили понад 20 мільйонів відправлень. В Укрпошті таку активність пов’язують із запуском економ-сервісу доставки без відстеження для товарів вартістю до 2 доларів, а також можливості часткового відстеження для товарів, які коштують до 5 доларів.

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Це дало змогу продавцям на AliExpress знизити вартість товарів і пропонувати українському споживачеві безкоштовну доставку. Понад 30% китайських відправлень – це товари, вартістю до 2 доларів,

– повідомила Укрпошта.

Хто замовляє з AliExpress?

Більшість замовників – українці віком 24-35 років.

Що найчастіше замовляють?

телефони та аксесуари;

електроніку;

автотовари.

Які області найбільш активні замовники з AliExpress?

Київщина;

Дніпропетровщина;

Харківщина.

У ці три області Укрпошта доставила 56% усіх замовлених посилок.

До слова, нещодавно засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма відвідав Україну та виступив на Київському міжнародному економічному форумі.

Зверніть увагу! 11 листопада о 10:00 (за Києвом) на AliExpress стартував щорічний розпродаж, приурочений до Дня холостяка. У деяких магазинах знижки можуть сягати до 90%.

Що таке Aliexpress? Це китайський аналог сервісів Amazon та eBay. Сайт допомагає малим підприємствам продавати свою продукцію клієнтам по всьому світі.

Сервіс доступний англійською, іспанською, нідерландською, французькою, італійською, польською, португальською та російською мовами. Цікаво, що AliExpress не дозволяє покупцям у Китаї робити замовлення на сайті, не зважаючи на те, що всі роздрібні торговці є китайцями.