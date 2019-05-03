На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото

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Як знімає OnePlus 7 Pro
Як знімає OnePlus 7 Pro

Нове покоління вбивці флагмана OnePlus 7 Pro представлять вже незабаром. А ми вже сьогодні можемо оцінити якість його фото. Очевидно, що знімає майбутня новинка дуже добре, адже саме на цей смартфон зняли обкладинку журналу Harper's Bazaar.

Як пише PhoneArena, OnePlus 7 Pro допоміг у зйомках для журналу Harper's Bazaar India. На знімках позує акторка Джейміла Джаміль.

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Виробник запевняє, що знімки не піддавались обробці.

OnePlus 7 Pro

На флагман зняли навіть обкладинку

Що відомо про камери. Майбутня новинка отримає камеру з модулями: основний модуль на 48 Мп, ширококутний сенсор і телеоб'єктив.

OnePlus 7 Pro

На фото позує акторка Джейміла Джаміль

Дата презентації. За чутками, компанія запланувала презентацію на 14 травня. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони OnePlus
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