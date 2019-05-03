На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото

Нове покоління вбивці флагмана OnePlus 7 Pro представлять вже незабаром. А ми вже сьогодні можемо оцінити якість його фото. Очевидно, що знімає майбутня новинка дуже добре, адже саме на цей смартфон зняли обкладинку журналу Harper's Bazaar.

Як пише PhoneArena, OnePlus 7 Pro допоміг у зйомках для журналу Harper's Bazaar India. На знімках позує акторка Джейміла Джаміль. Читайте також: Смартфон OnePlus 7 засвітився на фото в чохлах Виробник запевняє, що знімки не піддавались обробці. На флагман зняли навіть обкладинку Що відомо про камери. Майбутня новинка отримає камеру з модулями: основний модуль на 48 Мп, ширококутний сенсор і телеоб'єктив. На фото позує акторка Джейміла Джаміль Дата презентації. За чутками, компанія запланувала презентацію на 14 травня. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно