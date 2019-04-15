На смартфоні OnePlus 6T запустили Windows 10 та гру Call of Duty: відео

На початку місяця на смартфоні OnePlus 6T запустили операційну систему Windows 10, проте тоді вона функціонувала нестабільно. Однак, програмісту Басу Тіммеру вдалося домогтися повноцінної роботи десктопної операційки на смартфоні.

Як відзначає 4PDA, окрім того Тіммер запустив на мобільному пристрої гру Call of Duty: Modern Warfare 2.

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Деталі запуску Windows 10. Програміст домігся нормальної роботи Windows 10 на OnePlus 6T з підтримкою сенсорного управління в багатьох додатках, включаючи Google Chrome. Відзначимо, що для запуску на смартфонах Бас Тіммер використовує ARM-версію Windows 10.

Запуск Windows 10 на смартфоні OnePlus 6T – дивіться відео

У другому ролику демонструється робота багатозадачності Windows 10 з можливістю перемикання між декількома додатками.

Особливості роботи гри Call of Duty: Modern Warfare 2 на смартфоні. Головне – Тіммер зумів запустити на смартфоні Call of Duty: Modern Warfare 2, використовуючи вбудований в Windows емулятор для x86-додатків і драйверів для відеоприскорювача Adreno. Шутер підтримує управління за допомогою зовнішнього контролера, але через низьку частоту кадрів грати в нього некомфортно.

Запуск гри Call of Duty: Modern Warfare 2 на смартфоні OnePlus 6T – дивіться відео

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