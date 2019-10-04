На супутнику Сатурна виявили органіку: що це означає

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Супутник Сатурна Енцелад
Супутник Сатурна Енцелад / hi-news

У NASA повідомили, що в океані Енцеладу (супутник Сатурна) виявили органічні сполуки. До такого висновку дійшли на основі даних, які зібрала автоматична станція Кассіні.

Ці дані оприлюднені у науковому журналі із астрономії та астрофізики Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Про що свідчить відкриття? Звісно, це не означає, що на супутнику Сатурна "є життя". Однак, в теорії воно могло бути. Це важливий етап у дослідженні небесних тіл.

Раніше вчені вже знаходили сліди органічних сполук на Енцеладі, проте неможливо було визначити їхній конкретний вид.

Енцелад вкритий кригою та сніжно-білою поверхнею. Він є шостим за розмірами супутником Сатурна. Його ядро заповнене водою – необхідною складовою існування живих мікроелементів. Саме в крижаних частинках станція Кассіні виявила органічні сполуки.

Зокрема, там присутні азотовмісні й кисневмісні з’єднання, які призводять до утворення «будівельних блоків» життя, відомих як амінокислоти.

Місія Кассіні

Місія Кассіні

Що відомо про місію Кассіні? Автоматизований космічний апарат запустили у жовтні 1997 року. Він досягнув системи Сатурна у 2004 року. У квітні 2014 року NASA повідомило, що апарат виявив докази існування великого підземного океану рідкої води на Енцеладі, супутнику Сатурна.

Ще тоді вчені заявляли, що підземний океан свідчить про те, що Енцелад є одним з найімовірніших місць у Сонячній системі, де може існувати життя.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA Сатурн
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